Mourinho: “La Roma non aveva mai fatto 2 finali europee di fila. Ibanez ci manca”

Le parole del mister: "Non ho parlato con i giocatori a fine partita. Ogni tiro in porta prendiamo gol e non parlo di Rui"

Redazione

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la brutta sconfitta contro il Genoa. Queste le parole del mister portoghese:

MOURINHO A DAZN

"Mi scuso con lo studio però non ho tanto da dire e non voglio parlare tanto. Non ho parlato con i giocatori li ho salutati e quando non lo faccio con loro non parlo con voi. Abbiamo inziato male, il gol è brutto come lo è stato quello di Verona. Abbiamo reagito, abbiamo pareggiato ma dopo il pareggio subito infortuni di Llorente e la squadra inizia a cambiare in peggio. Con il 2-1 con Mancini ammonito e con il profilo di questo arbitro, abbiamo pensato fosse giusto cambiarlo e abbiamo migliorato. Quando è arrivato il gol in fuorigioco, sentivo in panchina che poteva arrivare il pareggio. Loro erano bassi e noi avevamo la palla, il dominio anche senza qualità e senza grandi opportunità. Loro si sono chiusi e i nostri cambi erano tutti giocatori che giocano dentro. Sul 3-1 partita finita. Il 4-1 era fuori contesto e poteva arrivare il disastro totale".

Dodici gol subiti. Avete perso la vostra solidità.“E’ vero, senza dubbio. La gente parlava degli erorri di Ibanez con qualche situazione diventata iconica. Ma aveva una solidità difensiva incredibile. Abbiamo uno storico con Smalling e potete vedere quante partite abbiamo vinto senza di lui. Dire che perdiamo solidità però senza di lui non è corretto. La solidità è conseguenza di spirito di squadra. Abbiamo perso un po’ di questo. Ogni tiro in porta prendiamo gol e non parlo di Rui, parlo della situazione. Al momento è così. Al primo tiro, gol e al secondo anche".

Per quanto tempo di puo non guardare la classifica? E’ il peggiore avvio della Roma.“E’ anche il peggiore della mia carriera però penso che è la prima volta nella storia della Roma che sono state fatte 2 finali europee di fila”.

Sugli infortuni.“Hai fatto la stessa domanda a Gilardino o la fai solo a chi perde la partita? Loro hanno giocato 48 ore prima di noi e hanno perso due giocatori. Ieri ne sono usciti 5 per infortunio. Llorente non è completamente sano, ha uno storico clinico. Non ha la cartella clinica pulita. Ha giocato 3 partite di fila e per me non è un a sorpresa”.

Il gruppo è forte per uscirne? “E’ il gruppo che abbiamo e con questo dobbiamo uscire. Non c’è mercato, nessuno arriva e nessuno va via. E’ la rosa che abbiamo con la sua qualità e i suoi problemi. Non c'è tempo per pianger, lo faremo internamente anche per il mio rapporto con il romanismo e mi fa ancora più male. Non è solo una cosa personale ma è una cosa generale. Domani siamo là a lavorare e la prossima partita è da 3 punti non a 7-8 ma è una partita molto molto importante”.

