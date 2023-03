Mourinho: “Non ho accettato la sconfitta di Cremona. Consapevoli dei nostri limiti”

Si aspetta di sedere in panchina domenica prossima? "Non aspetto niente. C'è un processo in corso e devo rispettare questo processo. Fino alla fine non dirò niente. Io voglio solo lavorare".

Come mai la squadra non riesce ad essere sempre concentrata? “Magari è nel DNA anche del club. Sono delle cose piu difficili da assimilare e da cambiare. Ci sono club dove sei obbligato a vincere ogni partita. Ho vinto un campionato con 100 punti e l’ho perso con più di 90. Le squadre che giocano per vincere i campionati, che non è il nostro caso, se perdono o pareggiano è perché non c’è un percorso perfetto. Noi abbiamo questo problema però quello che definisce il carattere grandioso dei ragazzi che sono gente buona e che soffre quando non fa bene, è il tipo di risposta che voglio dopo i momenti brutti. Non viviamo tranquillamente dopo un disastro come Cremona. Ha vissuto tre giorni di sofferenze e di preparazione per una partita come questa. Complimenti ai ragazzi perché hanno fatto questo salto in tre giorni dopo una partita che non abbiamo giocato. Oggi tutti a livello altissimo”