Mourinho: “Perso senza scusanti, ma è una sconfitta e non dieci”

Le parole del tecnico romanista: "Abbiamo giocato male, l'Hellas aveva più intensità. Il prato del Bentegodi migliore dell'Olimpico"

Redazione

La Roma perde la sua prima partita stagionale. L'Hellas Verona si è imposto per 3-2, di Faraoni la rete decisiva. Questa l'analisi di Mourinho.

MOURINHO A DAZN

Era preoccupato prima del match, temeva questa partita dell'Hellas? "Non era preoccupazione, è il mio modo di essere concentrato. Anche prima di Tudor poteva avere risultati diversi. Con il cambio di solito c'è una reazione emozionale, c'era da aspettarselo. Sapevo fosse difficile da battere. Abbiamo fatto uno sforzo per vincere, niente da dire su questo. Non abbiamo giocato bene però, abbiamo perso tanti duelli individuali e tante seconde palle. Hanno avuto più intensità di noi. Ho bisogno di analizzare davanti ai video e capire.

La sensazione è che la zona del campo che avete sofferto di più è sull'esterno dove creavano triangoli per andare poi in mezzo. Qual era l'idea per affrontare il problema? "Abbiamo analizzato e allenato questa situazione, non ci hanno sorpresi. Abbiamo interpretato male la situazione, Zaniolo si doveva abbassare vicino a Karsdorp. Questo è successo nel primo tempo. Abbiamo avuto difficoltà a giocare, abbiamo esagerato con la palla lunga. Sapevamo che erano bravi nei duelli e abbiamo giocato troppo diretti. I gol sono troppo lontani per capire i dettagli, credo che abbiamo avuto difficoltà a creare e controllare a centrocampo".

Oggi nel proporre gioco davanti avete fatto fatica. Con un po' più di malizia nel secondo tempo avreste potuto gestirla diversamente? "No, la reazione del Verona è ovvia, la partita era aperta. Non è stata inaspettata la risposta. Dobbiamo gestire meglio le difficoltà perché è impossibile avere sempre il controllo. Abbiamo avuto tanti uno contro uno davanti e se li vinci puoi fare male. Dobbiamo avere più gioco. Veretout è stato limitato dal giallo. Per andare nei dettagli devo rivedere la partita in tv perché queste sono solo sensazioni mie".

MOURINHO A RADIO 1

"Il loro campo meglio di quello dell'Olimpico e anche nel periodo dei 15 minuti dove pioveva, quando siamo tornati il campo era perfetto. L'arbitro molto bene anche sul nostro gol a dare il vantaggio (sul fallo su Zaniolo, ndc) che tanti arbitri chiamano subito fallo. I nostri tifosi molto bene e abbiamo perso senza scusanti. Come abbiamo vinto 6 partite e non 60, ne abbiamo persa 1 e non 10. E dobbiamo pensare alla prossima di vincerne 7 e non perderne 2".