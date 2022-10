Mourinho: “Siamo cresciuti rispetto all’anno scorso. Dybala tra i migliori al mondo”

José Mourinho alla vigilia del match contro il Real Betis, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell'emittente Fox Sports. Lo Special One ha parlato in particolare dell'allenatore avversario, Manuel Pellegrini, ma anche di alcuni giocatori nella rosa spagnola come Andrés Guardado: "Vincere la Coppa del Re in Spagna senza essere Real Madrid, Barcellona o Atletico Madrid, significa tanto. Pellegrini sa vincere, ha vinto, ha giocatori con grande esperienza che giocano in nazionale". Questo il primo messaggio del portoghese che poi prosegue: "Noi quest'anno siamo cresciuti tanto, contro squadre di alta classifica come Juventus e Inter abbiamo fatto bene. Abbiamo giocato con una confidenza che l'anno scorso non avevamo".