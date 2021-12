Mourinho, Natale in famiglia. E il figlio indossa un maglione della Roma – FOTO

Lo Special One a Londra stavolta immortalato insieme al figlio. Ieri la visita al negozio della figlia

È tornato a Londra, dove ieri ha avuto modo di far visita al nuovo negozio della figlia. Perché per José Mourinho la famiglia è uno dei valori più importanti e il Natale è un modo per ritrovarli tutti. Nell'ultimo post sui social, lo Special One augura buone feste in tre lingue: inglese, italiano e portoghese. Accanto a lui, sorridente, c'è il figlio che ha addosso il maglione natalizio della Roma. Un'altra occasione per dimostrare che anche a distanza, i suoi pensieri sono sul suo club. Ma i tifosi gli perdoneranno anche qualche ora di "distrazione" per concentrarsi sulla famiglia e ricaricare le batterie in vista della ripresa il 30 dicembre.