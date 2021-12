Mourinho: “Cambi d’emergenza, potevamo vincere solo col carattere”

Le parole del tecnico a fine match: "Passo avanti nella mentalità, fantastico vedere questa evoluzione"

Redazione

La Roma vince 4-1 contro l'Atalanta al Gewiss Stadium. È la miglior vittoria della stagione, commentata così da Mourinho.

MOURINHO A DAZN

Al netto degli avversari, la più bella Roma della stagione? Penso di sì, spirito fantastico. Giocare contro la Dea significa non poter controllare la partita per 90'. Dovevamo essere in grado di difendere bassi. La squadra ha fatto bene sotto tutti i punti di vista. L'arbitro è stato bravo a gestire la gara. Noi fantastici nei duelli e abbiamo interpretato bene le uscite. Siamo stati bravi a sfruttare le ripartenze e gli spazi lasciati da loro. Karsdorp è praticamente distrutto e si è sacrificato perché sa che non ho cambi. Ora la Roma non vince un big match da 20'.

Si può guardare a quelli davanti? Sì, però dobbiamo guardare anche alla nostra panchina e al livello dei nostri giocatori. Una cosa è costruire una squadra e un'altra fare cambi d'emergenza. Mi piace la mentalità di oggi e i giocatori devono capire che quando gli avversari sono di questo livello come Atalanta, Napoli non basta il lavoro tattico ma c'è bisogno anche di carattere. Loro oggi lo hanno avuto. Scherzavo sul fatto che il terremoto di oggi dovevamo essere noi.

L'unico difetto della Roma è stato la rosa corta. Oggi avete trovato anche chi fa gol come Abraham... Può arrivare a fare 20 gol all'anno. Non sono mai stato preoccupato per i gol. Doveva calarsi nella mentalità di una squadra che non è dominatrice del campionato. Veniva da una squadra dove dominava e teneva il pallone. Da noi oltre a fare gol deve fare tanto altro. Mentre difendevamo bassi era importante avere un riferimento che usasse il corpo per vincere i duelli contro difensori avversari. Lui è cresciuto tanto e sono sicuro che farà tanti gol.

Hai preparato bene la gara, Veretout si sganciava quando le punte tenevano palla... E' stato fantastico. Mkhitaryan aveva un compito difensivo più difficile di Jordan. Doveva arrivare anche il terzino destro mentre Veretout aveva la copertura di Zaniolo quindi era più libero. E' stato bravo a sfruttare questo movimento e creare problemi. La squadra si sentiva in difficoltà dal punto di vista del gioco, siamo cresciuti e oggi per me è stato fantastico vedere questa evoluzione. Abbiamo saputo soffrire e lottare nel secondo forte nonostante il gol preso. Abbiamo giocato bene, questa vittoria è un passo in avanti come mentalità.

Su Zaniolo... Il gol è stato importante. Per me, però, ha preso un giallo troppo presto. Un Nicolò troppo emotivo andrebbe fuori o lo dovrei cambiare. Si è calmato e ha aiutato il gioco. Più del gol mi è piaciuto come ha controllato le emozioni e interpretato il gioco.