Mourinho in pressing per Belotti: “Non avevo attaccanti freschi per chiudere la partita”

Le parole del mister: "La gente che è entrata nel periodo di stanchezza di Zaniolo, Abraham e Dybala non era gente per uccidere la partita, ma per gestire"

L'allenatore giallorosso José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa nel post gara di Salernitana-Roma. Queste sono le sue parole:

MOURINHO IN CONFERENZA STAMPA

"Mi è piaciuto tutto, ovviamente mi piacerebbe di più essere tranquillo 3-0, 4-0, 5-0, ma mi è piaciuto anche vedere una squadra che non ha fatto i gol che doveva fare ma ha avuto la maturità e ha saputo gestire il risultato. Di solito in questo tipo di partita, in cui puoi segnare 3-4-5 gol, finisce male o in sofferenza, ma non è stato così. La gente che è entrata nel periodo di stanchezza di Zaniolo, Abraham e Dybala non era gente per uccidere la partita, ma per gestire. Matic e Wijnaldum hanno aiutato per finire la partita in modo tranquillo. Se mi chiedete se mi piacerebbe cambiare attaccanti di questo livello con altri dello stesso livello...quello lo fa il Manchester City, il Liverpool o qualche italiana. Ma mi è piaciuto. La Salernitana è diversa da quello dello scorso anno, ha molto più talento e in questa settimana sono arrivati due giocatori che hanno giocato titolari. Tra due-tre settimane con più lavoro la Salernitana avrà una rosa importante. Sono contento e devo dirlo perché magari qualcuno scriverà 'Zaniolo e Dybala potevano segnare 2-3 gol', ma non posso non dire che tutti e due hanno fatto una partita straordinaria. Ci manca cattiveria? Per me i nostri attaccanti sono cattivi. Zaniolo oggi prendeva palla e puntava il difensore e lo spazio. Non ho fatto calcio fantasia. I ragazzi hanno giocato bene, sono stati aggressivi. Sono contentissimo per la squadra. Mi è piaciuto tutto, Rui Patricio non ha fatto una parata tranne quella sul tiro di Bonazzoli nel primo tempo".

MOURINHO A ROMA TV+

"Sono anche contento di guardare quello che la partita mi ha dato. Ovviamente sarebbe stato meglio vincere 3 o 4 a zero, poteva essere possibile. Era meno dura di arrivare al 90' con l'1-0, però quello che abbiamo fatto negli ulltimi 15-20 minuti mi è piaciuto. E' un segno di maturità. Non abbiamo vinto come volevamo e come la partita ci ha dato l'opportunità di farlo. Dybala e Zaniolo per me hanno fatto una gara straordinaria. Tutti e due potevano fare 2 gol a testa e il risultato poteva essere 4-0 o 5-0. Arrivare gli ultimi 15 minuti e gestire la partita come noi abbiamo fatto mi è piaciuto tanto. Matic e Wijnaldum hanno finito la partita, non come volevamo noi. Perchè volevamo un attaccante fresco che arriva e subito fa il secondo gol e finisce la partita. Però è un segno di maturità. Quel centrocampo alla fine della partita è un centrocampo di grande maturità. Non abbiamo sofferto. I difensori hanno giocato molto bene, la squadra è stata molto compatta e seria. Complimenti alla Salernitana che è una squadra completamente diversa da qualla dell'anno scorso e non avrà sicuramente le stesse difficoltà. Per noi arrivare qui e vincere in questo modo mi piace".

Migliorata la consapevolezza della Roma, riesce a gestire partite come queste senza soffrire..."Si, potevamo arrivare 3 o 4 a zero e non l'abbiamo fatto. Però io sono incapaca di non dire che Dybala e Zaniolo hanno fatto una partita straordinaria. Non hanno segnato, il palo, il portiere, il rimbalzo... Ma hanno fatto una gara straordinaria. Noi come squadra, grande maturità e tranquillità, sempre in controllo della partita e tre punti importanti".