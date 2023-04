Mourinho: “Il futuro? I contratti non sono la cosa più importante nel calcio”

Vuole dire qualcosa su Stankovic e sui cori? "Non deve ringraziare, l’ho fatto per un grande amico e grande professionista, ma l’avrei fatto per tutti. Sono stato più volte preso di mira da questi comportamenti e ho creato un muro intorno a me. Non è stato bello. I nostri tifosi sono fantatici e ho pensato di dire loro “è un mio amico e non si tocca”.

Ci sono state indiscrezioni sulla sua scelta di restare alla Roma anche il prossimo anno. Venerdì poi ha detto parole molto belle sui tifosi. "Quando vai all'Università Gregoriana accanto a un cardinale puoi solo avere belle parole, non puoi dire cose brutte. Avrò sempre belle parole per questi tifosi. Anche oggi ne abbiamo parlato prima della partita, la gente merita lo sforzo, che noi aldilà dei professionisti siamo anche romanisti nel senso di capire quello che loro sentono. Si è costruito qualcosa di bello con tutti questi record di gente allo stadio, sempre sold out. Anche nei momenti in cui i risultati non erano fantastici. Oggi è arrivato dopo due ko di fila, la gente viene sempre ed è molto bello. Per quello che si scrive di me, l'unica cosa che posso dire è ripetere: del mio futuro, del mio stato di anima, parlo solo a casa. E a volte neanche a casa, mi chiudo in me stesso, non parlo con gli amici, con i compagni, con i giornalisti. Se qualche mese fa il nostro Ceo Berardi ha detto che era sicuro che sarei rimasto era una sua interpretazione. Se Zazzaroni ha detto quella cosa è interpretazione sua. Io di questo non parlo con nessuno. La mia situazione è chiara: ho ancora un anno di contratto. Il calcio è calcio, a volte i contratti non sono la cosa più importante. Ma è tutto bello, tranquillo, sempre con l'obiettivo che la prossima è la partita più importante. Con questo spirito che noi non siamo solo professionisti, ma dobbiamo avere qualcosa in più".