Mourinho: “Meglio essere in Europa con delle difficoltà che stare fuori”

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida con l'Udinese. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Come avete ricaricato le batterie dopo Rotterdam. "Speriamo bene. Già lo sappiamo, non è una novità. Una squadra che gioca in Europa soffre un po’ e quando giochi con una squadra che si prepara tutta la settimana è piu difficile. Preferisco stare in Europa con queste difficolta che non starci".

Come ha motivato la squadra? "Ogni partita è a sé. La partita che hai perso non puoi piu vincerla. Abbiamo perso l’andata e non possiamo più vincerla. Oggi è una partita diversa e abbiamo possibilità di vincere".

Senza Dybala da chi si aspetta l’arte in campo. "Dagli altri. Se non c’è tanta arte avremo lavoro, umiltà, voglia e empatia con i tifosi. Cerchiamo di portare a casa il risultato contro una squadra difficile".

Su Belotti. “Dobbiamo giocare come squadra. Non siamo in condizione di giocare in modo individuale. Noi siamo più squadra. Dobbiamo fare il possibile per stare bene, essere solidali e giocare al meglio con le limitazioni che abbiamo".