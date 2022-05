Mourinho: “Meglio conquistare l’Europa prima della finale. Sono felice alla Roma”

Le parole dello Special One prima della gara contro la Fiorentina

Nelle partite del suo cuore c'è anche la partita di andata, la sua prima con la Roma, otto mesi fa. Cosa è cambiato da allora?"Prima di tutto, il tempo è passato troppo veloce. E quando dici così, ti senti a tuo agio e sei felice di lavorare. Non senti la stanchezza e non stai pregando per arrivare alla fine della stagione. Abbiamo creato un senso di famiglia e dopo abbiamo dato una direzione tattica in cui prendere il meglio dalle qualità dei giocatori. È un campionato veramente difficile, diverso dall'anno scorso. La Fiorentina ne è la prova. Ci sono tre partite per fare il meglio possibile e se possiamo prendere un posto in Europa prima della finale sarebbe importante".