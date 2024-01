Mourinho, manifestazione d’amore per la Roma: canta l’inno prima dell’Atalanta

Lo Special One all’Olimpico ha intonato alcune note prima della sfida contro la Dea, partecipando al rituale della casa giallorossa

José Mourinho , che ha più volte dimostrato di trovarsi bene a Roma e di voler rinnovare il suo contratto si è immedesimato nei romanisti e prima di scendere in campo contro l’Atalanta ha cantato insieme all’Olimpico alcune strofe dell’inno di Venditti, “Roma Roma Roma”. La partecipazione al rituale che precede ormai da tempo le partite casalinghe dei suoi ragazzi diventa l’ennesima manifestazione di affetto e di amore verso la squadra, la città e il popolo giallorosso.

