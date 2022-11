Mourinho, Maniche gli regala due bottiglie di vino alla vigilia del derby

La Roma è a Trigoria e alle 16.15 inizierà la rifinitura in vista del derby. Gradevole sorpresa per Mourinho che ha trovato un regalo al centro sportivo. Maniche, ex giocatore di Porto e Inter, è diventato un produttore di vino e ha regalato due bottiglie al suo ex allenatore. Lo Special One ha ringraziato e ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram. José e l'ex centrocampista hanno vinto la Champions League e la Coppa Uefa ai tempi del Porto. I due sono stati insieme anche al Benfica e al Chelsea nel 2006 vincendo la Premier League. Domani i giallorossi scenderanno in campo alle ore 18, nella giornata di oggi Mourinho non parlerà in conferenza stampa.