La Roma festeggia con l’under 14 dopo la vittoria nel derby

Giornata di festa a Trigoria con la formazione under 14 giallorosso che questa mattina ha vinto per 2-1 il derby contro la Lazio. In gol Galieti e Zekaj ma ad attirare l'attenzione, è stata la presenza di alcuni giocatori della Prima Squadra e di Mourinho, in tribuna per assistere al match. In particolare Mancini e Matic si sono distinti per aver incoraggiato la squadra. Dopo il fischio finale dell'arbitro, i ragazzi guidati da Andrea Conti, hanno esultato proprio con i loro beniamini che li hanno salutati con un lungo applauso. I festeggiamenti però non sono finiti lì ma sono proseguiti anche all'interno della palestra di Trigoria come testimoniato anche da alcuni scatti che in pochi minuti stanno facendo il giro del web.