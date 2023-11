Mourinho, lontano il ritorno al Real Madrid. Dalla Spagna: Xabi Alonso in pole

L'attuale mister del Bayer Leverkusen sta facendo benissimo in Germania e l'anno scorso ha affrontato la Roma in semifinale di Europa League

Nelle scorse settimane in Spagna si è parlato di un clamoroso ritorno di Mourinho sulla panchina del Real Madrid. Ancelotti lascerà i Blancos a fine stagione e lo Special One a giugno, salvo ripensamenti improvvisi dei Friedkin, resterà senza squadra. Il portoghese ha sul piatto anche una ricca offerta dall'Arabia e secondo quanto riportato da El Nacional il favorito di Perez per allenare il Real è Xabi Alonso. L'attuale mister del Bayer Leverkusen sta facendo benissimo in Germania e l'anno scorso ha affrontato la Roma in semifinale di Europa League. Tra le alternative ci sono i nomi di Raul e Zidane.