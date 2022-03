Mourinho, l’Olanda è un porto sicuro: 8 vittorie su 9 e la finale di Stoccolma

Nel 2017 il trionfo sull'Ajax nella finale di Europa League ma in carriera Mou è caduto una sola volta con le olandesi

Lo dicono i numeri. José Mourinho, oltre a vantare un palmares da record, può rivendicare con forza che le Pastel de Nata vincono sui Stroopwafel. Per lui, infatti, sono ben otto le vittorie contro le squadre olandesi in nove confronti europei. Sette risultati positivi su sette sono arrivati con l’Ajax, uno anche con il Feyenoord (4-0) ai gironi di Champions mentre sposta poco l’unica sconfitta arrivata per 1-0 sempre con la squadra di Rotterdam nel 2016 alla guida del Manchester United. La partita che pesa di più sicuramente è stata la finale di Europa League contro l’Ajax del 24 maggio 2017 vinta dal portoghese per 0-2. Il match lo sblocca Pogba nel primo tempo, poi raddoppia Mkhitaryan. Al 48' l’armeno si fa trovare al posto giusto al momento giusto dopo la sponda di Smalling sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Mata. Nel mirino adesso c’è il Vitesse, avversario di gran lunga differente e contro il quale Mou non ha mai avuto modo di confrontarsi. Ma risultati e obiettivi dovranno rimanere sempre gli stessi.