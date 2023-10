Mourinho: “Le voci sull’esonero non sono un problema. Ci mancano giocatori importanti”

Le parole del mister prima del match contro i rossoblù: "Quando perdi una partita come quella di Genova, è molto importante come si reagisce. Lo abbiamo fatto bene"

Redazione

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Cagliari. Queste le sue parole:

MOURINHO A DAZN

Su Ranieri."È un signore. Continuo a dire che è l’allenatore che ha fatto il più grande miracolo nella storia della Premier League. Lui ha vinto la Special One. Al di là di questo quando sei giovane sei in competizione e fai cose che poi non ti fanno stare bene. Con il tempo abbiamo imparato a conoscerci e ho tantissimo rispetto per lui. Il mondo del calcio non ci permettere di passare tempo insieme e avere un rapporto profondo ma ho tanto rispetto e ammirazione. È un amico".

Come ha visto i ragazzi in questi giorni? Quanto è stato importante vincere le ultime due?“Quando perdi una partita come quella di Genova, è molto importante come si reagisce. Lo abbiamo fatto bene, i giocatori hanno avuto coraggio e la serenità di vincere due partite di fila. Dobbiamo guardare avanti anche dopo le vittorie, c’è una partita oggi difficilissima e pensiamo solo a questa".

Com’è stato prepararla considerando le voci?“Nessun problema. L’unico problema è che siamo in un momento dove ci mancano giocatori importanti. Ci mancano due centrali e due centrocampisti. Abbiamo perso Pellegrini e Renato con Cristante in difesa, è difficile preparare una partita. Speriamo nelle prossime settimane di recuperare qualcuno e tornare dopo la sosta con un po’ più di potere in campo”.

