Mourinho lancia l’idea: “Giocatori in campo durante l’inno”. Ecco perché si può

Mou ha ragione: alla squadra darebbe una carica in più essere in campo al momento dell’inno di Venditti. Ma per motivi tecnici non è possibile. Gli orari li detta la Lega, le squadre devono essere in campo al momento dell’inno della Serie A perché per motivi economici questo è tassativo. Un po’ come succede in Europa con l’inno della Champions s o quello dell’Europa League. In teoria, per ascoltarlo, i giocatori dovrebbero entrare in campo prima e aspettare vicino alla panchina l’ingresso degli avversari per poi disporsi a centrocampo. Tecnicamente impossibile. Qualche altra soluzione, allora, per far felice Mou? Anticipare di qualche minuto l’inno. Non al termine del riscaldamento (c’è “Campo Testaccio”), ma poco prima dell’ingresso in campo calcolando tutto al secondo. Impossibile? No. Ma molto difficile. Perché i calciatori non sono macchine e quindi quando rientrano negli spogliatoi non sempre riescono a calcolare i tempi alla perfezione. Ma con Mourinho, chissà, potrebbe succedere anche quello.