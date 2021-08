Mourinho, record di vittorie e siparietto: “Mostrate solo i record positivi”

Il tecnico della Roma ha raggiunto un piccolo record personale grazie alla vittoria con la Fiorentina

La Roma vince 3-1 contro la Fiorentina e Jose Mourinho raggiunge un piccolo record personale. Lo Special One è l’allenatore che ha tagliato più velocemente il traguardo delle 50 vittorie in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (in 77 gare), dopo essere stato il tecnico più veloce a vincere 50 gare sia in Premier League (63 gare) che in Liga (62), riporta Opta. Il portoghese ha vinto all'esordio in Serie A per la prima volta, dopo aver collezionato due pareggi nelle stagioni alla guida dell'Inter. Numeri che fanno piacere senza dubbio a Mourinho, che però fa una richiesta spassionata direttamente su Instagram all'account che si occupa di statistiche: "Per piacere non mostrate anche i miei record negativi, solo quelli positivi!" Bene anche Abraham, che per la prima volta nella sua carriera ha messo a referto due assist nella stessa partita.