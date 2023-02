Mourinho, l’ad della Roma Berardi: “Convinto che resterà anche l’anno prossimo”

Pietro Berardi è ottimista sulla permanenza di José Mourinho alla Roma. L'ad del club giallorosso, come riporta l'Ansa', ne ha parlato nel corso dell'evento 'I nostri primi 20 anni' del Roma Club Montecitorio. "La mia convinzione è che anche l'anno prossimo Mourinho sarà allenatore della Roma - le parole del dirigente -. Con Mourinho siamo a metà contratto, un anno e mezzo. Lui è molto determinato, soffre per la As Roma per raggiungere il risultato".

Le parole dell'ad arrivano in giorni convulsi, in cui continuano a circolare tante indiscrezioni sul futuro dello Special One, soprattutto dopo le dichiarazioni sull'incontro con la società che dovrà avvenire prima della fine della stagione per fare il punto. L'ultima questa mattina sulla suggestione di un ritorno all'Inter, insieme alle altre possibili panchine pronte a liberarsi dal Real Madrid al Chelsea e il PSG. Il portoghese vuole capire i progetti e le ambizioni del club, insieme alla portata del mercato estivo, che ovviamente dipenderà anche dalla qualificazione o meno in Champions League. I Friedkin, però, sono però forti di un contratto firmato fino al 2024, che quindi lega Mourinho - come ha ricordato appunto Berardi - alla Roma per un altro e mezzo circa. Domani sera l'allenatore giallorosso prenderà la parola in conferenza stampa a Trigoria alla vigilia della sfida col Salisburgo, dove è facile immaginare che il suo futuro sarà nuovamente tra i temi affrontati.