Mourinho, la Vespa è un regalo di Ryan Friedkin

Il due ruote sul quale sfrecciava lo Special One è stato donato proprio da Ryan

Simpatica la scena vista oggi pomeriggio a Trigoria: il nuovo allenatore José Mourinho è stato ripreso mentre sfrecciava in sella ad una Vespa per il Centro Sportivo Fulvio Bernardini. "When life imitates art" ha intitolato su un post sul proprio profilo Instagram la Roma nel quale lo Special One è ritratto sopra il mezzo, a richiamare il murales comparso a Testaccio pochi giorno dopo l'annuncio del suo arrivo. Un altro retroscena è stato rivelato pochi momenti fa: la Vespa guidata da Mourinho è infatti un regalo personale del presidente Ryan Friedkin.