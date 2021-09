Mourinho, la Roma e il discorso top secret dopo il derby: ecco la frase sfuggita

Nelle telecamere è possibile percepire solo alcune delle parole rivolte da Mou alla squadra: "Avete lasciato tutto, non dovete essere tristi, continuate così"

Dopo il ko contro la Lazio, José Mourinho ha chiamato la sua Roma in raccolta in campo. Un cerchio e tante parole di motivazione dopo una gara persa a seguito di alcuni episodi, recriminati poi nel post partita dallo stesso Special One. Di quello che si sono detti non è trapelato niente: top secret. Nelle telecamere è possibile percepire solo alcune delle parole rivolte da Mourinho alla squadra: "Avete lasciato tutto, non dovete essere tristi, continuate così".