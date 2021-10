Mourinho, la previsione su Abraham: “Se Southgate non lo chiama, cambi nazione”

Lo Special One disse: "Sto cercando di creare un attaccante mostruoso per l'Inghilterra"

La convocazione di Tammy Abraham con la nazionale inglese non sarà una sorpresa per José Mourinho. Il portoghese non perde occasione per parlarne bene davanti ai microfoni e il Mirror ricorda proprio uno stralcio di intervista in cui lo Special One fu chiarissimo sul futuro di Tammy: "Sto cercando di creare un attaccante mostruoso per Southgate - le parole riportate dal tabloid inglese - A meno che non abbia gli occhi chiusi e non lo chiami ancora in nazionale: a quel punto gli suggerirei di cambiare nazione. Merita molte più presenze". Una battuta, che però conferma la considerazione che Mourinho ha di Abraham. Ora lo perderà durante la sosta dopo la convocazione in extremis del commissario tecnico. Sicuramente da una parte avrebbe fatto comodo, a Mou e alla Roma, che Tammy si riposasse in vista dei big match con Juve e Napoli. Dall'altra però l'entusiasmo di Abraham non può che giovarne. E allora anche lo Special One può sentirsi orgoglioso: Tammy non dovrà cambiare nazionale. Non con questo rendimento.