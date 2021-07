Mourinho: “La mia musica preferita è l’inno della Roma” – VIDEO

Le parole del portoghese: "Devo essere onesto, anche da avversario ne conosci le parole perché è troppo bella"

"La musica che preferisco? L'inno della Roma. È la canzone che vorrei sentire davvero fortemente tutte le settimane all'Olimpico". José Mourinho non ha dubbi: il romanismo ormai gli è entrato fin dentro le vene. Ma "Roma, Roma, Roma" non è da poco nel cuore dello Special One, anche quando affrontava i giallorossi per lui era un piacere ascoltarla. Lo spiega ai canali del club: "Devo essere onesto, anche da avversario ne conosci le parole perché è troppo bella. Anche da avversario, quando giocavo all'Olimpico, mi piaceva tantissimo ascoltarla, cantata con tanta passione. Ora che sono qui voglio sentirla davvero forte".