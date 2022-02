Mourinho, la figlia Matilde consegue il Master in Fashion e Design a Londra

Papà José non ha potuto presenziare all'evento a causa degli impegni lavorativi con la Roma, ma ha sostenuto la figlia con una storia sui social

Giornata indimenticabile per José Mourinho, ma soprattutto per la figlia Matilde. La ragazza proprietaria di una linea di gioielleria, infatti, ha conseguito oggi il Master al Condé Nast College of Fashion and Design a Londra. La cerimonia, come testimoniato da una storia Instagram, è avvenuta a distanza a causa del Covid che Matilde ha ironicamente ringraziato. Papà José non ha potuto presenziare all'evento a causa degli impegni lavorativi con la Roma, ma ha sostenuto la figlia con una storia sui social. Domani, infatti, guiderà la rifinitura e dopo la conferenza stampa partirà con la squadra in direzione Reggio Emilia. Se le soddisfazioni in ambito sportivo tardano ad arrivare, lo Special One non può che essere soddisfatto di quello familiare.