Mourinho: “Sono vittima della mia ossessione per la vittoria”

Il tecnico ha partecipato al libro del suo amico e scrittore Joao Gabriel 'Mantenersi pazzi e affamati'

"Se potessi tornare indietro, la cambierei prima. Ho vinto, vinto e vinto. E sono entrato in quella dinamica secondo la quale se non vincevi era la fine del mondo. A causa della mia personalità, ho sempre promosso questo: si fa sempre tutto per vincere, vincere e vincere ancora. Ma quando arrivavo in situazioni in cui era molto difficile farlo non lo accettavo, a differenza di altri allenatori".