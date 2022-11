Mourinho incoraggia la Roma Femminile: “Le coppe vanno prese e portate a casa”

La Roma Femminile in questo momento è impegnata al Tardini di Parma per la Supercoppa. Su La7 poco prima del fischio d'inizio è stato mandato in onda il messaggio di José Mourinho per le ragazze. Queste le sue parole: "Juventus-Roma sarà sicuramente una bella partita. La Femminile sta facendo un lavoro fantastico, un bel campionato. Quando c'è una coppa sul tavolo, la devi prendere e portare a casa. Un abbraccio e in bocca al lupo".