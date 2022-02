Mourinho incontra Marco, il tifoso lo attendeva da una settimana fuori Trigoria

Il ragazzo siciliano ha esaudito il sogno di incontrare lo Special One durante un pranzo con lo staff tecnico

Pochi giorni dopo quello del piccolo Samuele, la Roma esaudisce un altro sogno. Quello di Marco, il tifoso che per una settimana si è appostato fuori Trigoria con la speranza di poter incontrare il proprio idolo José Mourinho. Missione compiuta per il ragazzo siciliano a cui è stata data la possibilità di entrare nel centro sportivo per pranzare con lo Special One e il suo staff. "Vorrei capire cosa mi hai fatto per farmi diventare così dipendente" recita lo striscione affisso sulla sua macchina da Marco che ha poi spiegato l'origine del suo amore per il tecnico portoghese: "Ho il sogno di incontrare il mister. La mia passione nasce con il suo approdo nel Chelsea, dopo la vittoria della Champions League con il Porto. Mi piace perché è una persona diretta che dice quello che deve senza problemi da vero uomo". I due hanno pranzato insieme insieme per poi passare agli autografi e ai selfie. "Mi ha impressionato l'umiltà con cui si mostra. Mai avrei pensato di poter mangiare e chiacchierare con lui. Un'emozione bellissima e difficile da spiegare" ha detto Marco dopo l'incontro.