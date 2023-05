Mourinho: “In finale non gioca la storia. Siamo cresciuti molto individualmente”

Le parole dello Special One: "Conosco i loro giocatori individualmente e sono una squadra di qualità. Siamo riusciti con i nostri problemi e le nostre qualità a formare un gruppo straordinario"

Che sensazioni si respirano nello spogliatoio? "Giocare sabato è dura. È strano però il fatto che l'anno scorso abbiamo avuto un Media Day è un déjà-vu per i giocatori e a livello emozionale non c'è grande impatto. Siamo solo felici di giocare questa finale, siamo felicissimi di andare lì".

Che Siviglia dobbiamo aspettarci? "La storia non gioca, questo per me è chiarissimo. Conosco i loro giocatori individualmente e sono una squadra di qualità".