Mourinho imbattuto per 41 partite di fila in casa in Serie A: eguagliato Allegri

L'allenatore portoghese ha eguagliato il record di Allegri per risultati utili interni di fila

José Mourinho firma un altro record. La vittoria della Roma di questa sera porta l'allenatore portoghese ad essere imbattuto per 41 gare interne consecutive in Serie A, risultato ovviamente raggiunto tra la sua ultima esperienza all'Inter e quella di quest'anno in giallorosso. Ha eguagliato il record, nell'era dei tre punti, di Massimiliano Allegri con la Juventus tra il settembre 2015 e il settembre 2017. Altro traguardo per lo Special One che cercherà di allungare la sua striscia positiva nelle prossime partite casalinghe della Roma.