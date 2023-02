Mourinho: “Il Verona ha fatto un buon mercato. La squadra deve lottare per i tifosi”

Le parole del mister a Dazn: "Dybala e Pellegrini fuori non per precauzione, scelte obbligate"

Le assenze? Dybala e Pellegrini? "Non c'è precauzione o scelta, c'è incapacità. Dybala è infortunato e l’altro quasi. Non ci sono delle scelte ma, se vuoi dire così, ci sono delle scelte obbligate".

Si aspetta qualcosa da Karsdorp e Solbakken? "Non mi aspetto niente dal punto di vista individuale. Mi aspetto la squadra che vuole fare bene. Il rispetto per il club, la maglia e per i tifosi. Questo me lo aspetto sempre".