Mourinho: “Il team è tutto, importante lavorare con le persone giuste”

"Faccio molto affidamento al mio team, devi poterti fidare di chi ti circonda"

Redazione

Team efficiente, adattarsi rapidamente alle situazioni e calcolare ogni eventualità che ti si può porre davanti: queste sono le basi della strategia che hanno fatto di José Mourinho il tecnico che tutti conosciamo. In un'intervista al Broker finanziario XTB, l'allenatore portoghese ha raccontato i segreti del suo successo, ripercorrendo alcuni episodi della sua carriera.

Quali ottimi consigli puoi offrire a qualcuno che sta affrontando una situazione che non è andata come previsto? "Penso sia tutta una questione di preparazione; quando ti prepari a tutte le eventualità, questo ti consente di adattarti più rapidamente ed elimina anche l'elemento sorpresa. Quando ero al Porto, ho detto alla squadra che mi aspettavo di pareggiare con lo United - la squadra più difficile del sorteggio - poi abbiamo pareggiato con lo United, ma eravamo preparati, quindi era come ci aspettavamo e non eravamo preoccupati per la sfida che ci aspettava.

Qual è stata la più grande situazione nella tua carriera che non è andata come ti saresti aspettato? "Penso che la sorpresa più grande possa essere quando qualcosa va perfettamente secondo i piani, proprio come avevi previsto, perché, nel calcio, ti aspetti quasi sempre che accada qualcosa a cui non ti prepari. Quando abbiamo vinto la finale di Champions League con l'Inter, quella era stata una partita perfetta. Quello per cui ci siamo preparati l'abbiamo eseguito, ho sentito che avevamo il controllo.

Quanto è importante circondarsi dalle giuste persone? "È incredibilmente importante e conto molto sul mio team. Le squadre in questo periodo storico sono molto grandi e ci sono così tanti compiti per un manager che devi sapere che puoi mantenere determinati livelli di qualità anche quando non ci sei. Devi anche essere messo in discussione e supportato quando si tratta di prendere decisioni chiave per la squadra".