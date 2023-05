Mourinho, il taccuino svela le mosse anti-Inter: equilibrio e ruolo di Matic

Il taccuino, fonte di ispirazione, appunti e segreti. Spesso vedendo gli allenatori scrivere in panchina ci domandiamo cosa gli frulla per la testa. Lo scoop del giornalista di Dazn, Tommaso Turci, ci svela quelli di Mourinho contro l'Inter in una gara combattuta fino all'errore individuale di Ibanez. Il giornalista su Instagram ha pubblicato la foto di un foglietto scritto in panchina dal tecnico portoghese. "Disciplina persa, palla persa: prima fase. Matic lato palla", queste le parole scritte da Mourinho. Il foglietto lasciato in panchina dal portoghese prima di andare con la squadra sotto la Sud, rivela poi un'altra mossa: "Sulle palle inattive cross in area di rigore". Poi, tutto in maiuscolo: EQUILIBRIO. E, infine, blocco basso, per proteggere la difesa. Concetti chiari, evidenti. Che di sicuro verranno ripetuti in queste ore a Trigoria in vista della gara col Leverkusen.