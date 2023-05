Mourinho, il salva schermo del cellulare è epico: imperatore con la coppa

Mourinho ha riportato a Roma le finali europee che mancavano da tempo. Ma non solo questo. La figura dello Special One da sempre porta con se coloriti aneddoti e siparietti. Dagli screzi con Cassano, alle iconiche conferenze, Josè sa come far parlare di sé e come fa innamorare tifosi e appassionati. L'ultima chicca ieri in conferenza stampa. Dopo il match contro il Leverkusen che ha permesso alla Roma di accedere alla finale di Europa League, l'allenatore portoghese ha lasciato intravedere l'immagine che ha impostato come sfondo del suo cellulare: un fotomontaggio che lo ritrae come imperatore romano. In braccio tiene la caricatura della Conference League. Le immagini hanno fatto il giro del web, sollevando ilarità e stima dei tifosi giallorossi (e non solo).