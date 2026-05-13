José Mourinho é sempre più vicino a sedersi di nuovo sulla panchina del Real Madrid. L'ex allenatore della Roma, oggi al Benfica, ha già guidato i Blancos tra il 2010 e il 2013 e ora la trattativa per un suo ritorno in Spagna è sempre più vicina alla conclusione. Non si è ancora alle fasi finali, ma i colloqui procedono bene. A mancare per ora, come riportato da Fabrizio Romano, è l'ok definitivo di Florentino Perez, alle prese con le elezioni presidenziali. Il 'sì' per il secondo matrimonio tra Mou e il Real potrebbe arrivare proprio dopo le elezioni recentemente annunciate da Florentino. Lo stesso Presidente dei Blancos, però, ha aperto così al ritorno dello Special One: "José Mourinho è stato con noi mentre aumentava la nostra competitività, e da allora... abbiamo vinto 6 Champions League in 10 anni".