Mourinho, il primo allenamento: sorrisi con Mkhitaryan e applausi a Smalling

Parla naturalmente in italiano, alcuni giocatori vengono chiamati per cognome (Kumbulla, Darboe, Zalewski, Calafiori) e altri per nome (Smalling, Mayoral)

Redazione

Segue con attenzione la fase atletica, che è guidata dagli uomini del suo staff. Poi quando si passa al pallone e alla tattica (sì, già nella prima seduta) il protagonista diventa lui. José Mourinho ieri ha diretto il suo primo allenamento a Trigoria e ha potuto vedere da vicino i calciatori con cui si era incontrato al Fulvio Bernardini nei giorni della quarantena. Sorrisi con Mkhitaryan, con cui non si era lasciato benissimo ai tempi del Manchester United. Ma sul rinnovo di contratto c'è anche ovviamente l'ok dello Special One, che ha voluto subito far partire la "nuova" avventura in maniera diversa. Applausi durante le prime esercitazioni a Smalling, uno di quelli che secondo i rumors di mercato non è sicuro di restare in giallorosso: "Sì Chris, sì Chris", i complimenti convinti di Mou dopo un movimento corretto del centrale inglese.

Dirige la seduta in italiano, in alcuni momenti chiama dei giocatori per nome ("Borja" per Mayoral, "Chris" per Smalling") altri invece per cognome (Kumbulla, Darboe, Calafiori ma anche Zalewski). Un'attenzione particolare proprio per i giovani, a cui cerca di dare sempre un consiglio in più. Durante l'allenamento poi ha sfruttato il maxischermo che ha fatto montare sul campo per far vedere cosa non andava tatticamente la scorsa stagione: sul video-wall le immagini di Sampdoria-Roma (quella vinta 2-0 dalla squadra di Ranieri).