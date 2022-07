Mourinho pronto a svelare il tatuaggio per la Conference: la foto aumenta l’attesa

Lo Special One parlerà direttamente il 13 agosto ma in questi giorni sta caricando tantissime storie sul suo profilo Instagram

Mourinho parlerà direttamente il 13 agosto ma in questi giorni sta caricando tantissime storie sul suo profilo Instagram. Oggi ha pubblicato una foto mentre il preparatore Rapetti gli spalma la crema sul nuovo tatuaggio dello Special One che che ha deciso di lasciare sulla sua pelle per sempre la Conference League. Il tecnico nella foto fa segno di stare zitti, a breve svelerà sui social il tatuaggio. Oggi pomeriggio la squadra svolgerà la seconda parte dell'allenamento. Lunedì arriveranno i nazionali a Trigoria e martedì è in programma la partenza per il Portogallo.