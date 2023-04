Mourinho: “Il mio sogno? Vincere con il Feyenoord. Domani sarà battere l’Udinese”

Lo Special One ha anche provocato la squadra di Rotterdam: "Non possono più vincere la finale di Tirana. Anche se oggi dovesse vincere 10-0, non possono più vincere la partita dello scorso anno"

Alla vigilia del match contro il Feyenoord, José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Vandaag Inside. Lo Special One si è soffermato sul match di domani ma anche sulla finale dello scorso anno vinta a Tirana.

L'ultima volta che sei venuto qui era con il Manchester United. "Si e ho perso".

Cosa ti ricordi dell'atmosfera nello stadio? "Niente, mi ricordo che non abbiamo giocato bene cosa che invece ha fatto il Feyenoord e ci ha battuto. Non era fase a eliminazione diretta, era una partita del girone. All'Old Trafford invece abbiamo vinto agevolmente e quell'anno abbiamo vinto la competizione. Qui mi ricordo che avevano giocato bene e che avevano meritato la vittoria.

Hai vinto la competizione contro un'altra squadra olandese, pensi che abbiano tutte un modo di giocare simile? "Tutte le grandi squadre? Non lo so, quest'anno mi sono concentrato solo sul Feyenoord perché è il nostro avversario e ho analizzato come hanno giocato in alcuni match. Il mio focus è stato solo su di loro, non posso estendere la mia visuale a tutto il campionato".

Il Feyenoord sarà diverso da quello di Tirana? "Sembra che tutti qui si ricordino della finale dello scorso anno. Ho perso tante partite nella mia carriera. In 20/25 anni ho vinto e perso tante partite, e mi dimentico delle sconfitte. Non possono più vincere quel match. Anche se oggi dovessero vincere 10-0, non possono più vincere la partita dello scorso anno. E' finita, non mi interessa della scorsa stagione, mi interessa di questa stagione e della partita di domani. Giochiamo contro una grande squadra e dobbiamo fare il nostro massimo. Se vuoi raggiungere le semifinali devi essere molto bravo perché anche loro lo sono".

Hai vinto tanti trofei, hai ancora un sogno nella tua carriera? "Si, vincere domani, questo è il sogno della mia carriera. A mezzanotte il mio sogno sarà battere l'Udinese".