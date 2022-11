Mourinho il mangia gironi. Solo una volta è stata decisiva l’ultima giornata…

Il Purgatorio per arrivare spesso in Paradiso. La fase a gironi per Mourinho non è mai stato uno scoglio. In 20 anni esatti lo Special One è sempre approdato quantomeno agli ottavi della competizione in cui correva. Anzi la sua avventura da allenatore top inizia proprio a causa dell’eliminazione del Porto di Machado in Champions nel 2002. Un errore che Josè non commetterà mai. L’anno successivo anzi alza la Coppa Uefa e nel 2004 quella Champions la vince incredibilmente col Porto di Deco. Una doppietta storica che lo porta al Chelsea dove in 4 anni in Champions conquista: una finale, due semifinali e un ottavo. All’Inter rivince la coppa con le orecchie mentre l’anno prima si era fermato agli ottavi. Poi con il Real tre semifinali di fila prima di ripassare al Chelsea (1 semifinale e 2 ottavi). Al Manchester United conquista l’Europa League del 2017 e in Champions ottiene un ottavo e un quarto di finale. Con il Tottenham il risultato peggiore: due ottavi di finale di fila tra Champions ed Europa League. L’anno scorso con la Roma sapete tutti come è andata.