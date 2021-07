Mourinho, il giornalista inglese: “Ha accettato la Roma troppo in fretta”

"Erano state date delle garanzie sul mercato che difficilmente verranno rispettate"

È il giorno di José Mourinho a Roma. Il tecnico portoghese arriverà oggi a Ciampino per le 14 con un volo privato per poi spostarsi a Trigoria. Lo Special One è pronto ad immergersi nella sua nuova avventura in giallorosso ma in Inghilterra c'è anche chi parla di un Mou preoccupato per l'andamento iniziale di questa fase di calciomercato. Duncan Castles, esperto britannico di mercato e firma del Sunday Times e del Daily Record, ha spiegato nel suo podcast The Transfer Window che l’allenatore portoghese avrebbe accettato la Roma troppo in fretta: "Ci sono state promesse significative fatte al momento dell'accordo, ma quello giallorosso è un club con dei problemi (economici, ndc) che andranno avanti ancora a lungo. Mourinho vuole molti nuovi giocatori, i Friedkin non sembrano in grado di poterglieli fornire in questa sessione di mercato".