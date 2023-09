Mourinho: “Il Genoa ha riposato 48 ore in più. Meglio vincere che giocare bene”

"Tre partite di fila, ne abbiamo vinte due e un pareggio giocando veramente bene. Mi dispiace dirlo ma giochiamo di nuovo contro una squadra che ha 48 ore in più di preparazione rispetto a noi ma non si è preparato la partita pensando a questo. Vogliamo migliorare individualmente e collettivamente. Abbiamo iniziato tardi. Vogliamo vincere la partita ma sappiamo che è difficile. Quando guardiamo la loro squadra sembra che giochino in modo piu difensivo rispetto a quello che fanno di solito. Sarà difficile ma vogliamo vincere".