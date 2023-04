Mourinho: “Il Feyenoord sbaglia a pensare sempre a Tirana”

Il tecnico, prima di partire per Rotterdam, è tornato sulle frasi degli olandesi: "Loro sembra che non riescono a dimenticare quella partita lì. Per la mia esperienza sbagliano, ho perso tante partite e se ogni volta che perdo rimango lì..."

José Mourinho ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito del club prima di imbarcarsi per Rotterdam. Ecco le dichiarazioni dello Special One direttamente da Trigoria

"Non mi piace parlare dello scorso anno, il calcio è veloce. Io mi dimentico del passato, il focus è sempre sul futuro. E' sempre meglio guardare al futuro. Non voglio fare paragoni con l'anno scorso perché mi sono dimenticato. Negli ultimi giorni, dopo la partita di Torino, ho cominciato a pensare al Feyenoord, che sono quasi campioni d'Olanda, è una squadra forte"

"Non dimenticare che di solito quando si accumulano partite noi facciamo fatica. Non siamo una squadra che può giocare due competizioni senza problemi. Però arriviamo da 2 vittorie in campionato, 6 punti importanti, Solbakken non avrebbe potuto giocare in Europa ma è un profilo che ci manca, le sue caratteristiche sono importanti per noi. Sarà dura tra Feyenoord e Udinese"