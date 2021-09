Mourinho, altro attacco all’Olimpico: “Meglio il Bentegodi con la pioggia”

Le parole dello Special One: "Anche nel periodo dei 15 minuti dove pioveva, quando siamo tornati il campo era perfetto"

Più di una volta José Mourinho si è lamentato del campo dello stadio Olimpico, la prima volta dopo l'amichevole con il Raja Casablanca. Oggi, nel post partita di Verona-Roma, torna a parlare del terreno di gioco a Radio Rai 1: "Il loro campo meglio di quello dell'Olimpico e anche nel periodo dei 15 minuti dove pioveva, quando siamo tornati il campo era perfetto". In occasione del debutto in Conference League contro il Trabzonspor, si era lasciato andare a un post ironico su Instagram sul campo di Trebisonda: "Qui si lavora duro, non come all'Olimpico", proprio a tal proposito. Qualche settimana fa anche Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, aveva fatto le stesse considerazioni: "E' un campo indegno per la città di Roma".