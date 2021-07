Mourinho: “Il calcio è un mondo piccolo” – FOTO

Il tecnico portoghese ha pubblicato due scatti della doppia seduta di oggi con un riferimento misterioso

José Mourinho continua a guidare la preparazione della Roma verso la prima amichevole prestagionale, giovedì contro il Montecatini. I tifosi non potranno vedere all'opera per la prima volta i giallorossi dello Special One, dal momento che non ci sarà diretta tv. Intanto è iniziata la seconda settimana di allenamento a Trigoria, oggi è andata in scena una doppia seduta: sul campo è arrivato anche Tiago Pinto, che ha parlato con Mourinho. "Il calcio è un mondo piccolo", scrive il tecnico portoghese su Instagram. Riferimento misterioso nel post che mette a corredo due scatti, uno con Pinto e uno con lui in campo insieme a Mkhitaryan e Smalling. Due giocatori che aveva già allenato in carriera.