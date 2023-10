Mourinho, il barbiere: “Al Chelsea mi chiese di rasarlo per non farsi riconoscere”

Nonostante la sua assenza da ormai quasi tre anni, José Mourinho resta uno dei personaggi più importanti in Inghilterra nel mondo del calcio. E a livello mediatico la sua figura è tuttora enorme e molto amata, anche se a volte divide. Le particolarità dello Special One continuano a fare notizia, spesso spuntano nuovi retroscena. Come quello di A-STAR, il barbiere dei top player che da diversi anni è uomo di fiducia di tanti campioni da Hazard a Pogba, da Mbappé a Haaland, Grealish e non solo. È partito dai giovani calciatori dell'Academy del Chelsea, fino alla popolarità mondiale. Ed è capitato che anche lo stesso Mourinho si sia rivolto a lui per una necessità impellente. In un'intervista al 'Daily Mirror', infatti, Ahmed Alsanawi ha raccontato un aneddoto: "Ho dovuto rasargli i capelli perché non voleva essere riconosciuto. Se n'è andato dall'uscita di servizio e io non sapevo cosa dire". Il tecnico portoghese era infatti appena stato esonerato dal Chelsea, nel 2015, e voleva passare inosservato a Londra, dove tuttora ha casa e famiglia.