Mourinho, il 6-1 scatena i tifosi di tutta Europa: “È un allenatore finito”

L'umiliazione della Roma ha scatenato i social

La Roma perde 6-1 contro il Bodo/Glimt, probabilmente la peggiore notte europea nella storia giallorossa. Di precedenti ce ne sono ma molti pensavano che con l'arrivo di Mourinho una situazione simile non si sarebbe mai ripetuta. Per questo motivo la sconfitta sta risuonando fortemente in tutta Europa. La cosa non poteva sfuggire ai social, invasi di critiche ma soprattutto di sberleffi all'indirizzo di Mourinho (entrato nella tendenza di Twitter). C'è chi gli da del bollito, chi lo accusa di non aver portato quel cambio di mentalità atteso da tutti e chi ironizza paragonandolo al Jack Torrance di Shining immobile tra i ghiacci. Tra le molte prese in giro, però, c'è chi lo giustifica attribuendo le colpe ad una squadra non all'altezza.