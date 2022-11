Mourinho, i tifosi social non perdonano. E c’è chi chiede l’esonero

Allo stadio (e non solo) è osannato, sui social invece comincia a essere bersagliato. Anche Josè Mourinho finisce nel mirino dei tifosi. Già dal derby l'aria era tesa, tanto che dopo l'errore di Ibanez molti avevano comunque preferito attaccare Mou. "L'errore di Ibanez è solo la punta dell' iceberg del non gioco del Normal One e compagnia" aveva commentato un tifoso su Facebook. Iter simile anche nel post Sassuolo-Roma. "Sedici mesi dopo l'arrivo famoso siamo ancore senza gioco e identità. Fuori Mourinho" o "Altri due punti buttati via… cacciatelo via. Prendete un altro allenatore che in questi due mesi di stop possa lavorare seriamente. Non lo voglio più vedere" di frasi così ne è pieno il web. Al momento il tifo è diviso tra chi difende lo Special One accusando solo i giocatori e chi invece vede in lui forse il famoso "tecnico bollito". Una spaccatura come detto che si registra solo sui social, dove è facile aprirsi diversi profili per un unico pensiero. Un po' come accaduto ai tempi di Totti-Spalletti. Detto ciò molti tifosi nutrono dubbi. Anche all'estero la figura di Mourinho, osannata dopo la vittoria in Conference, torna a far discutere. Il The Sun lo definisce "criptico, ma sempre nervoso come ai tempi del Tottenham", su Marca parlano di dichiarazioni "clamorose".