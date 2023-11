Mourinho: “I tifosi ci trasmettono i loro sentimenti. Alla fine è mancata freschezza”

Le parole dello Special One nel posto partita: "Ci sono club in cui giochi per te stesso e per la tua professionalità, altri come la Roma dove giochi per questa gente. È incredibile"

José Mourinho ha parlato ai canali ufficiali della Roma dopo il pareggio nel derby. Lo Special One ha analizzato la partita definendosi soddisfatto della prestazione: "Loro hanno avuto un bel tiro di Luis Alberto sul palo e una grande parata di Rui però il controllo della partita e la sensazione di sicurezza l'ho avuta senza dubbio da parte nostra. Ottima gara, un'entrata forte nella partita e nel secondo tempo. Abbiamo avuto abbastanza possesso e controllo, abbiamo fatto giocare la Lazio in un modo che non gli piace. Ci è mancato il gol. A fine partita quando loro accettavano il pareggio, ci è mancato a noi un pochino di freschezza per cercare di chiudere la partita. È un pareggio che è un punto, non sono né due e né tre"

Sembrava fi giocare in casa. "È incredibile. Ci sono club in cui giochi per te stesso e per la tua professionalità, ti pagano per giocare e per fare il tuo lavoro. Ci sono altri club che sono diversi, la Roma è uno di questi dove giochi per questa gente e sai che al di là dell'importanza dei punti vinti o persi in questa partita, c'è il lato emozionale. Ho visto per strada diversi papà con bambini sulle spalle. Queste cose sono genetica pura. Noi che non siamo nati qua e non lo abbiamo geneticamente, lo abbiamo emozionalmente grazie a loro".

