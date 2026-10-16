José ha festeggiato così i tre punti contro i giallorossi
Nostalgia dell'Italia e del cibo italiano per José Mourinho che dopo la partita contro la Roma ha festeggiato la vittoria con la pizza di Remo a Testaccio. Le pizze gli sono state portate fuori l'Olimpico per lui e la squadra. Un'esultanza non nuova per José che anche ai tempi della Roma le faceva ordinare dopo le partite. Iconica la foto dopo la trasferta di Salerno nella stagione 2021/2022, quella poi terminata con la vittoria della Conference League.
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