Mourinho, i 70 mila pronti a giocare: coreografia in Sud e un mare di bandiere

L'appello dello Special One non cadrà nel vuoto. Non solo la curva ma tutto lo stadio prepara un'accoglienza ad hoc

Francesco Balzani

Giocatela, anzi vincetela. Il sold out al botteghino non basta. Non basterà far vedere al Leicester che gli spalti sono pieni perché Vardy non è Solbakken. Mourinho lo sa e per questo ieri ha chiesto uno sforzo in più ai tifosi: “"Si può stare allo stadio come spettatori e si può stare allo stadio a giocare la partita. Se avremo 70mila spettatori, non avrà alcun significato. Se avremo 70mila che vorranno giocare la storia è una storia diversa. È questo che noi chiediamo. Io e i giocatori è questo che chiediamo alla gente. Non venire allo stadio a guardare la partita, ma venire a giocare”. Nessuna critica, un ulteriore stimolo. La risposta non si farà attendere. La Curva Sud, a cui di certo non era indirizzato il messaggio, ha preparato una coreografia da brividi ancora più imponente di quelle viste con Lazio e Bodo. Il motto è sempre lo stesso: "Fino alla vittoria".

I tifosi del settore più caldo si sono dati appuntamento ben prima dell’apertura dei cancelli. Alcuni si ritroveranno verso le 17 ai consueti bar davanti all’Obelisco, altri a Ponte Milvio nonostante le forti restrizioni al traffico. Ma anche il resto dello stadio si prepara ad accontentare Mourinho e dare una spinta alla Roma verso la finale di Tirana. L’invito a portare una bandiera ha fatto registrare in queste ore una vendita massiccia di stendardi da sventolare. Si prevede uno spettacolo non troppo lontano da Roma-Parma del 17 giugno 2001. E anche in Tevere, dopo la coreografia vista col Bologna, si sta preparando un’accoglienza ad hoc. La zona Nord sarà tenuta in piedi dai tanti tifosi del Leicester che occuperanno il settore ospiti. A proposito di Tirana. Nonostante la finale sia decisamente ancora in ballo si registrano già tantissime prenotazioni per aerei ed alberghi in Albania e dintorni da Roma e altre città italiane. Ora non resta che vincere stasera, tutti insieme.