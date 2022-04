Mourinho: “Portiamo la bandiera dell’Italia. Si parla troppo di Zaniolo”

Le parole dello Special One: "Stare in semifinale era la cosa più importante"

Il tecnico portoghese ha parlato alla fine del match con il Bodo. La Roma grazie al 4-0 vola in semifinale di Conference League. Ecco le sue parole:

Cosa le è piaciuto di più? "Tutto. Stare in semifinale era la cosa più importante. Il modo in cui abbiamo giocato con intensità, pressing alto e uscite. Anche sull'1-0 sentivamo che era fatta".

E' sempre stato fiducioso "Anche dopo Bodo con il 2-1 non ho sentito problemi. Ho sempre pensato che eravamo superiori. Bravi a concentrarsi solo sul calcio. Inaccetabile batterli solo una volta in quattro partite però contava solo quello. Il 2-1 per loro è stato ribaltato 5-2"

Ha centrato la semifinale, averlo fatto col sold out che sensazione da? "Fantastico. La gente ha empatia e passione. Ora andiamo a Napoli che deve vincere per lo scudetto noi per il 5° posto".

Il primo gol di Zaniolo è stato bellissimo. Sulla polemica tra giocare bene e giocare male, la tua opinione? "Giocare bene e vincere è perfetto. Giocare bene e perdere non piace. Piace solo a quelli che dicono che hanno una squadra identità senza vincere nulla. La nostra squadra ha più gioco rispetto a quello che dice la gente. Ho visto la partita con la Salernitana a freddo e nel secondo tempo abbimo giocato vermanete bene. Abbiamo fatto tante partite di qualità. Facile dire che abbiamo carattere e che non perdiamo da tempo però giochiamo meglio di quello che dicono. Oggi secondo me non c'è stata storia. Siamo stati più forti. All'intervallo ho detto ai miei che non si trattava di umiliare o di fare 6 gol come loro a noi ma si trattava di andare in semifinale. Il modo migliore era continuare a dominare. Gli ultimi dieci minuti era normale avere stanchezza con gente più bassa però abbiamo avuto un buon atteggiamento. La squadra merita. E' duro giocare giovedì e poi domenica però siamo lì. Siamo noi a portare la bandiera dell'Italia"

Su Zaniolo "Zaniolo vende e siccome vende si parla troppo di lui. Se gioca, non gioca, se va in panchina. Sarebbe meglio per tutti lasciarlo tranquillo. Oggi abbiamo nascosto che giocava ma sapevo che oggi sarebbe stato importante per attaccare profondità. Siamo contenti. Almeno domani sarà in prima pagina per qualcosa di positivo".

Partita straordinaria. Era convinto di vincere già alla vigilia? "Si, ero già convinto di vincere anche se non abbiamo vinto tre partite contro il Bodo non c'è storia, se giochiamo precisi ordinati e abbiamo la concentrazione che la partita è decisiva che sei dentro o fuori è una partita senza storia. Io avevo già previsto tutto".

Ci spiega come ha fatto mettere in campo tutta questa densità e cattiveria? "Questo è un processo non è una cosa che si trasmette. Per questo parlo di tempo di costruzione non voglio neanche il Bodo alla Lazio, la Lazio è molto più forte del Bodo. È una partita dove abbiamo visto in altre partite qualcosa, avevamo la consapevolezza di giocare contro di loro potevamo fargli male abbiamo giocato molto bene. Una partita molto solida".

Una notte magica anche per Zaniolo, doveva sentire questa fiducia? "È molto bello tutto questo anche per lui, una serata fantastica abbiamo vinto ha segnato. È un ragazzo che vende che ogni giorno è nella stampa: perché gioca perché non gioca perché l'arbitro gli ha dato un giallo perché non lo so. Come minimo si parlerà di lui domani come uomo della partita".

In semifinale che Leicester troverete? "Premier League, Premier League. Due squadre di Premier League in finale di Champions, una squdra di Premier League in semifinale di Europa League e una squadra di Premier League in semifinale in Conference League. Questa è la Premier League, purtroppo noi prendiamo la bandiera italiana e non ce ne sono più".